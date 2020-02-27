الدينار يعود للانخفاض.. والذهب يلحقه

بعد الصعود الطفيف للدينار أمام الدولار واليورو بالسوق السوداء خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، عاد وانخفض في تداولات آخر الأسبوع اليوم الخميس.

وتداول التجار الدولار عند الساعة 4:30 من مساء اليوم بـ4.25 دنانير مرتفعا بذلك 3 قروش، وعلى صعيد الحوالة من طرابلس إلى تركيا ودبي ارتفع سعر الدولار وتم تداوله بـ4.24 دنانير.

كما ارتفع سعر صرف اليورو بما مقداره قرش واحد وتم تداوله بــ4.59 دنانير.

من جهته انخفض غرام الذهب عيار 18 كسر، حيث تم بيعه في سوق المشير بطرابلس بـ160 دينارا.

وبشأن العملات الأخرى، استقر سعر صرف الليرة التركية لليوم الثالث على التوالي وتم تداولها في طرابلس بــ70 قرشا لليرة وهو ما ينطبق على الجنيه المصري الذي ظل مستقرا عند 25 قرشا للجنيه، كما حافظ الدينار التونسي على قيمته عند الحدود الليبية التونسية وتم تداوله بـ1.50 دينار.

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