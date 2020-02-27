المسماري: الجماعات المسلحة تواصل خرق الهدنة

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، إن الجماعات المسلحة تواصل خرق الهدنة في طرابلس.

وأوضح المسماري في إدراج بصفحته في فيسبوك، أن الجيش الوطني رصد “عشرات القذائف العشوائية التي تستهدف مناطق آهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير في خرق مستمر للهدنة من قبل العصابات الإرهابية”.

وكان المسماري أكد في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الجيش رصد من ظهر الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، 31 خرقا لوقف إطلاق النار من قبل المجموعات المسلحة، وقال إن الجيش ما يزال يحترم الهدنة ويتعاطى مع مبادرات السلام من أجل الوصول إلى حلول سلمية.

وأشار إلى أن الجماعات المسلحة تستغل الأماكن السكنية لتركيب معدات عسكرية ثقيلة، كما تم رصد تركيب هوائيات فوق فندق قرب القصور الرئاسية ومباني أخرى في طرابلس، قد تستخدم لتأمين الاتصالات بين المسلحين.

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