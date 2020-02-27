دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا لن تمد السلاح لأي طرف في ليبيا

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 February, 2020

أكد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو اليوم الخميس أن بلاده وفرنسا وألمانيا لن تمد السلاح لأي من طرفي النزاع في ليبيا.

وبحسب آكي قال دي مايو، في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية تزامناً مع قمة الحكومتين الايطالية-الفرنسية بمدينة نابولي، “أشعر أنني على نفس طول الموجة مع زملائي الفرنسي والألماني” فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الازمة الليبية. وأضاف “إننا نتعاون جيدًا بشأن ليبيا، مدركين حقيقة أننا لن نمد أي طرف بالأسلحة ولهذا السبب يجب أن نركز كل الجهود على الدبلوماسية”.