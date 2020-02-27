ألمانيا: عقوبات تنتظر مُرسلي الأسلحة إلى ليبيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إن الدول التي تواصل إرسال الأسلحة إلى ليبيا ستواجه “عقوبات”.

وأضاف ماس، قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، “أنا متأكد من أنه ستكون هناك إجراءات اليوم ضد أولئك الذين يواصلون انتهاك حظر الأسلحة”.

وأشار الوزير الألماني إلى أن الاتحاد الأوروبي سيجري مناقشات حول معاقبة من يثبت أنهم مسؤولون عن الانتهاكات المستمرة في ليبيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف عمليات إرسال الأسلحة المستمرة إلى ليبيا بـ”الفضيحة”، وأضاف، بمؤتمر صحفي، الشهر الجاري، أن الأطراف التي حضرت مؤتمر برلين لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن، فيما لم يمض قرار حظر السلاح على قدم وساق.

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