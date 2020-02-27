شكشك والكبير يبحثان ترتيبات الرئاسي المالية لعام 2020

ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك إجتماعاً اليوم الخميس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير والإدارات المختصة بالمؤسستين.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة الترتيبات المالية للعام الحالي والمخاوف المثارة بشأنها في ظل استمرار أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره.

وإستعرض المجتمعون تداعيات الأزمة الراهنة وأهم الإجراءات والخطوات الاحترازية الممكن اتخاذها لمواجهة تلك التداعيات حيث تم الإتفاق على الإطار العام الذي ينبغي أن تكون عليه الترتيبات المالية في ظل هذه الظروف والقرارات والاجراءات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها.

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