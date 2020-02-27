بومريز يقف على الاستعدادات الجارية لزيارة رئيس الحكومة إلى الكفرة

يواصل وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز رفقة الفريق المصاحب له المكلف من رئاسة الوزراء، يواصل عقد الاجتماعات مع مسؤولي القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، وأعيان وحكماء ووجهاء مدينة الكفرة، للاطلاع على احتياجات المدينة، وسير الترتيبات لاستقبال رئيس الحكومة عبدالله الثني، الذي يؤدي زيارة إلى منطقة الجنوب الشرقي قريبا.

وقال بومريز في تصريح لقناة ليبيا إن زيارة رئيس الحكومة إلى المنطقة تأتي في إطار حرصه على الوقوف على المشاكل التي يعانيها المواطن عن كثب، وحلحلة المختنقات والصعاب في المنطقة، مؤكدا عزم الحكومة افتتاح عدد من المشاريع في بلديتي الكفرة وتازربو.

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