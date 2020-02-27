فحيمة: جنيف حلم سيتبدد مالم يكفل الأسس السليمة لبناء الدولة التي يرنو إليها الليبيين

ليبيا – إستبعد عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن يكون هناك فائدة كبيرة من مؤتمر جنيف مهما كانت الأطراف الممثلة فيه أمام اتساع الهوة بين مطالب طرفي النزاع.

فحيمة وفي تصريح لموقع “العربية .نت”اليوم الخميس أشار إلى أن أي حل سينتج عن جنيف ما لم يكفل ويضمن الأسس السليمة لبناء الدولة التي يرنو إليها كل الليبيين كنزع سلاح الميليشيات وحلها واحتكار استخدام القوة بيد المؤسسات المخولة قانونا بذلك وإخلاء العاصمة وكل المدن الليبية من المظاهر المسلح، وأيضا وضع ضمانات حقيقية لاستمرار التداول السلمي للسلطة من خلال إجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة يكون لكل الليبيين بدون استثناء ولا إقصاء الحق في المشاركة فيها فإن نتائج هذا المؤتمر لن تختلف عما سبقها.

وأضاف:”في اعتقادي ما لم نساهم جميعا وبنيّة صادقة في ردم الهوّة بين الطرفين من أجل الوصول إلى وفاق حقيقي يكفل رضا جميع الأطراف في إطار الدولة المنشودة دولة المؤسسات والقانون فإن جنيف حلم سيتبدد كما تبددت كل أحلام الليبيين من قبله منذ مؤتمر غدامس وصولا إلى برلين مرورا بالصخيرات والقاهرة وباريس وأبوظبي التي لطالما كانت محطة آمال لليبيين جميعا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية