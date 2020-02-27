وزير الخارجية الألماني يتوعد بمعاقبة الدول التي تصدر السلاح إلى ليبيا

ليبيا – حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من أن بعض الدول تستمر في تصدير أسلحة إلى ليبيا في مخالفة للحظر الأممي، متوعدا إياها بالعقاب.

ماس أعرب قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الخميس وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم” عن قناعته بأن تصرفات تلك الدول لن تبقى بدون رد،قائلا: “أنا على قناعة بأنه ستكون هناك عواقب للذين يواصلون خرق حظر تصدير السلاح اليوم”.

وأوضح الوزير الألماني أن مشاورات ستجري داخل الاتحاد الأوروبي بهدف بحث طرق معاقبة الأطراف التي سيثبت تورطها في هذه الانتهاكات المتواصلة.

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