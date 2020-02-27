المسماري: سقوط خمسة ضحايا من عائلة واحدة بقصف في ضواحي طرابلس

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 February, 2020

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري سقوط خمس ضحايا من عائلة واحدة جراء استهداف سيارتهم بضواحي العاصمة طرابلس.

وقال المسماري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “سقوط خمسة ضحايا من عائلة واحدة الأب والأم والأبناء نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في منطقة الرواجح في ضواحي العاصمة طرابلس”.

وأوضح المسماري أن الضحايا هم الأب سالم المبروك جمعه، والأم عائشة فرج جمعه، والأبناء أحمد سالم، وأميرة سالم، وأبرار سالم.

واعتبر المسماري أن هذا الهجوم يأتي في إطار المخطط الاستعماري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان متسائلا “هل سنسمع بيانا من (المبعوث الأممي إلى ليبيا) غسان سلامة وفريقه أو تعليقا من محور برلين؟”