المسماري يؤكد مصرع أسرة كاملة جراء قصف طائرة تركية مسيرة في منطقة الرواجح

طرابلس-العنوان

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، مصرع عائلة جراء استهداف سيارتهم بطائرة تركية مُسيرة في منطقة الرواجح قرب القره بوللي شرقي العاصمة طرابلس.

وأشار المسماري، إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا في إطار تنفيذ مخططه الاستعماري الجديد.

وتساءل المسماري، “هل سنسمع بيانا من غسان سلامة وفريقه أو تعليقا من محور برلين؟”. وأشار المسماري، إلى أن كامل أفراد العائلة الخمسة لقوا مصرعهم جراء الاستهداف المباشر لسيارتهم.

وقال إن كل من، “الأب سالم المبروك جمعة، والأم عائشة فرج جمعة، والأبناء أحمد سالم، وأميرة سالم، وأبرار سالم، قتلوا جراء القصف”.

وكان المسماري قد ذكر أن المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق عاودت اليوم الخميس خرق الهدنة المعلنة منذ يوم 12 يناير الماضي، مشيرًا إلى أنها استهدفت من جديد المناطق السكنية الواقعة على تخوم العاصمة طرابلس بالقذائف العشوائية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إن “عشرات القذائف العشوائية تستهدف مناطق آهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير في خرق مستمر للهدنة من قبل العصابات الإرهابية”.