الطيران التركي المسير يقتل عائلة كاملة بالقرب القره بوللي

أخبار ليبيا24

أكد الجيش الوطني الليبي مقتل عائلة كاملة من خمسة أفراد جراء تعرضهم لقصف جوي شنه طائرة تركية مُسيرة على منطقة الرواجح قرب القره بوللي شرق العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش، اللواء أحمد المسماري، في تدوينة على فيسبوك، ” سقوط خمسة ضحايا من عائلة واحدة الأب والأم والأبناء نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في منطقة الرواجح في ضواحي العاصمة طرابلس”.

وأضاف أن الضحايا هم “الأب سالم المبروك جمعة، والأم عائشة فرج جمعة، والأبناء أحمد سالم، وأميرة سالم، وأبرار سالم”.

وأشار المسماري، إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا في إطار تنفيذ مخططه الاستعماري الجديد. وتساءل المسماري، “هل سنسمع بيانا من غسان سلامة وفريقه أو تعليقا من محور برلين؟”.

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