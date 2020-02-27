الدولية للهجرة: عودة أكثر من 50 ألف مهاجر إلى بلدانهم منذ 2015

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 February, 2020

أقلعت، الأربعاء، طائرة من مطار طرابلس إلى العاصمة النيجيرية لاجوس، وهي الرحلة التاسعة التي تنقل مهاجرين من ليبيا العام الجاري 2020.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أنها ساعدت أكثر من 50 ألف مهاجر في العودة من ليبيا إلى دولهم منذ العام 2015.

وبينت المنظمة الدولية للهجرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها ساعدت منذ العام 2015 أكثر من 50 ألف شخص من 44 بلدا في العودة إلى دولهم ضمن برنامج العودة الانسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة.