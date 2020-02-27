انطلاق حملة ضبط الشارع العام في سبها (صور)

انطلقت في بلدية سبها خطة تأمين وضبط الشارع العام،

وانطلقت الخطة بمشاركة كافة الأقسام والإدارات بمديرية أمن سبها إضافة إلى فروع الإدارات العامة بالوزارة العاملة في سبها، وبعض وحدات الجيش.

وتهدف الخطة، إلى المجاهرة بالأمن وإعادة ضبط الشارع العام ومنع انتشار الظواهر السلبية المتمثلة في قيادة المركبات الآلية بدون لوحات معدنية، وإزالة الزجاج المعتم، إضافة إلى مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون، والهجرة غير الشرعية.

ولاقت الحملة ترحيبا واسعا من أعيان وحكماء وأهالي بلدية سبها، فيما تشهد المدينة انتشارا أمنيا واسعا على مدار اليوم.