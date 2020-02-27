دفاع البرلمان: الجيش تعامل بمهنية في المحافظة على وقف القتال

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 February, 2020

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن قيادة الجيش تعاملت بمهنية في المحافظة على وقف إطلاق النار والهدنة بالمنطقة الغربية.

وقال الرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب “تشيد اللجنة بالمهنية العالية في اتباع تعليمات القيادة العامة بالمحافظة على وقف إطلاق النار والهدنة رغم الخروقات الكثيرة من جانب عساكر الدولة العثمانية والمرتزقة السوريين لدعم مليشيات الإرهاب والتطرف في البلاد”.

وأكدت اللجنة أن الجيش حقق انتصارات ضخمة “رغم الحصار التكنولوجي العسكري المفروض من العالم ضد تسليح القوات المسلحة” مشيرا إلى أن الجيش قام الجيش بإسقاط عدد ضخم من الطائرات بدون طيار مصنوعة في تركيا والتي جرى نقلها لليبيا لدعم الإرهاب.

وأشارت اللجنة إلى أن تركيا قدمت دعما ضخما “للمليشيات وتنظيم الإخوان الإرهابي والمتمثل في الإرهابيين الذين تم نقلهم من شمال سوريا والسلاح المصنوع في تركيا” لافتا إلى أن الليبيين أثبتوا فشل المخطط التركي.