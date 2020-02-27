القوى الوطنية بفزان يؤكد حرصه على الدفع في اتجاه حل الأزمة

أكد تجمع القوى الوطنية فزان متابعته لتطورات الأحداث على الساحة الليبية بشكل عام، والأوضاع في الجنوب بشكل خاص، وأنه يتابع الدور الذي تلعبه البعثة الأممية في رعاية الحوار للوصول إلى صيغة مشتركة لحل الأزمة وتوافق وطني يحقق الاستقرار.

وأوضح تجمع القوى أنه مع دعمه لهذه الجهود المبذولة، فإنه حريص على نجاح الحوار وخروجه بالنتائج التي يتطلع إليها الشعب الليبي من وقف إطلاق النار والاستقرار وإنهاء الانقسام، مؤكدا أن هذا لن يتأتى إلا بالعدالة مع باقي الأقاليم في عدد الممثلين بالحوار وضمان تمثيل المرأة والشباب والمكونات الثقافية في فزان.

وأشار التجمع إلى أن الجنوب الليبي حريص من خلال مبادراته المتتالية على الدفع في اتجاه إنهاء الأزمة الليبية.

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