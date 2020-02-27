لجنة الدفاع تؤكد دعمها للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب

أشادت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بالانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في حربها على المليشيات الإرهابية والغزو التركي.

كما أشارت اللجنة في بيان لها إلى المهنية العالية لأفراد القوات المسلحة في اتباع تعليمات القيادة العامة بالمحافظة على وقف إطلاق النار، رغم الخروقات الكثيرة من جانب من وصفتهم بعساكر الدولة العثمانية والمرتزقة السوريين الداعمين لمليشيات الإرهاب والتطرف.

ووصفت اللجنة في ختام بيانها الدعم الذي تقدمه تركيا لتنظيم الإخوان الإرهابي بأنه مصدر باعث للسخرية، خاصة بعد أن أثبت الليبيون فشله وعدم كفاءته وتمكنوا من تدمير جزء كبير منه، مؤكدة استمرار دعمها للقوات المسلحة حتى تحرير كامل التراب الليبي.

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