القائد العام يتقبل وفدًا لقبيلة الجوازي

بنغازي-العنوان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس بمقر القيادة، وفداً من أعيان ومشايخ وممثلي المكونات الاجتماعية وشباب قبيلة الجوازي.

وأثنى القائد العام خلال هذا اللقاء على الدور المهم الذي تلعبه قبيلة الجوازي لدعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، معبراً عن شكره لأبنائها ولجهودهم المبذولة والمستمرة في مؤازرة القوات المسلحة والقيادة العامة في محاربة الغزو التركي.

بدوره عبر وفد قبيلة الجوازي عن استعداد القبيلة بكل مكوناتها للسعي قدماً في صف القوات المسلحة لنصرة الوطن وتحريره من الغزاة والعابثين.

وكانت القبائل الليبية قد جددت في ختام الملتقى العام للقبائل الليبية في ترهونة عن دعمها الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والغزو التركي لليبيا.