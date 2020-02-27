المسماري: سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة في قصف بطائرة مسيرة

أكد الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري اليوم، سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة نتيجة استهداف مركبتهم من قبل طائرة مسيرة بمنطقة الرواجح في ضواحي طرابلس، وسقوط عشرات القذائف العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان في منطقة قصر بن غشير، في خرق مستمر للهدنة من قبل المليشيات.

وكان المسماري قد حذر من انتقال إرهاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا إلى العالم، مؤكدا ارتكاب الميليشيات التابعة له ولحكومة الوفاق جرائم بالجملة من خلال قصفها للأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة، ومطالبا المجتمع الدولي ببيان موقفه تجاه ذلك.

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