أكد عضو مجلس الدولة أحمد همومه أن إحراز تقدم في أي مسار من المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية (سياسي، اقتصادي، أمني) سينعكس إيجابا على باقي المسارات.

وقال همومه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “أعتقد أن مجلس الدولة عندما صوت على تعليق مشاركته في الحوار السياسي لم يرد أن يعرقل هذا المسار ولكن كان يدرك تماماً أن المسألة الأمنية والعسكرية الآن هي أكثر إلحاحاً نظراً لتزايد عدد النازحين والمهجرين من محيط العاصمة طرابلس الأمر الذي يحتاج معالجة سريعة لهؤلاء فبتقدم المسار العسكري والوصول لتفاهمات توقف الحرب” مضيفا “لاشك أن هذا سوف يخفف من مأساة ومعاناة هؤلاء”.

وأضاف همومه “كنت صاحب رأي مخالف أي كنت أتمنى أن تسير كل المسارات التفاوضية بالتزامن مع بعض أي المسار السياسي والعسكري والاقتصادي لأن إحراز أي تقدم في أي منهم سوف يشجع بقية المسارات على التقارب في وجهات النظر وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة” مردفا “لكن البدء بأصعب المسارات وهو المسار العسكري قبل بقية المسارات، نتائجه إذا كانت سلبية سوف تعرقل إقامة أي حوار لبقية المسارات، وبالتالي نظل ندور في حلقة مفرغة والكل متمترس وراء تخوفاته وشكوكه وهذا مرده إلى ضعف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي لم تعمل على إحراز أي تقدم في الملفات الرئيسية، مثل ملف الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات القادمة” وتابع “كل هذا بلا شك كان لابد أن يتم في وجود مناخ من الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة وهو ما لم تعمل عليه البعثة الأممية”.