رئيس الحكومة يأمر بمعالجة مشكلة تلوث بحيرات بنغازي

أصدر رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم تعليماته بضرورة معالجة مشاكل التلوث البيئي في بحيرة الـ23 من يوليو ببنغازي وعدد من بحيرات المدينة، مشددا على ضرورة حل مشاكل الصرف الصحي في عدد من الأحياء.

وخلال اجتماع عقده في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، وعدد من المسؤولين بقطاع الصرف الصحي، تمت مناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي، حيث أكد الثني على ضرورة التعاقد مع شركات استشارية لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ مشروعات الصيانة العاجلة لشبكات الصرف بعدد من مناطق بنغازي.

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