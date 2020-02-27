وزير الصحة: اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لمنع تسلل كورونا

أكد وزير الصحة سعد عقوب تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لفيروس كورونا الجديد، وتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدولة.

وأوضح عقوب أنه تنفيذا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل أجهزة القياس الحراري، التي يجري العمل على تجهيزها بالكواشف والكاميرات الحرارية، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالمطارات والمواني والمنافذ البرية، فضلا عن توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص.

كما أكد وزير الصحة اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لمنع تسلل الفيروس، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية.

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