وزارة الصحة تتفقد قسم العزل بمستشفى الكويفية في بنغازي

أجرى مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية رفقة مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، زيارة ميدانية للوقوف على تجهيزات قسم العزل الصحي بمستشفى الكويفية في مدينة بنغازي.

وأوضح مدير إدارة التفتيش أن هذه الزيارة جاءت بتعليمات من وزير الصحة للوقوف على سير العمل بالمستشفى، والاطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات ومدى تطبيق الإجراءات الصحية الدولية وإجراءات السلامة الصحية، مشيرا إلى أن الزيارة شملت قسم العزل وتجهيزاته الطبية تحسبا لأي طارئ في حال تسلل فيروس كورونا إلى البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا