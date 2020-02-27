اللجنة الفنية توصي بصيانة مستشفى الهواري بالمرحلة دون إقفاله

أصدرت اللجنة الفنية المشكلة بموجب كتاب من رئيس الحكومة عبد الله الثني تقريرا مفصلا عن الأوضاع العامة في مستشفى الهواري بمدينة بنغازي.

اللجنة أوصت في تقريرها بصيانة المستشفى على مراحل، شريطة ألا تعيق أعمال الصيانة سريان عمل العيادات والأقسام بالمستشفى، إضافة إلى ضرورة توفير المواد والمعدات ومستلزمات التشغيل وبيئة العمل الطبي المناسبة، مطالبة بتكليف شركة هندسية متخصصة بإعداد دراسة كاملة عن حالة المبنى، وتحديد تكلفة الصيانة الطارئة وأعمال الصيانة للمبنى بالكامل.

اللجنة أوضحت أنه بعد معاينة المستشفى بالكامل تم رصد كافة الملاحظات الخاصة بالعمل والحالة الفنية للمباني.

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