الشاطر: البعثة الأممية تسوق الوهم لليبيين

أخبار ليبيا24

رأى عبدالرحمن الشاطر عضو مجلس الدولة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تسوق الوهم لليبيين بالتقدم في المسارات الثلاث.

وقال الشاطر، على تويتر، “على ماذا تراهن البعثة الأممية عندما تتجاهل رأي الأطراف الرئيسة في المشهد الليبي وتصر على المضي في تنفيذ سيناريوهاتها بالرغم من عدم وجود ولو بصيص أمل في نجاح أي منها”.

وأضاف، “العدوان يمارس غطرسته يوميا والبعثة تسوق الوهم بالتقدم في المسارات الثلاث لغرض في نفس يعقوب”.

وكان الشاطر، الذي دائمًا ما ينتقد أداء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد رأى يوم الأربعاء أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أصبح يتصرف وكأنه وصيٌ على ليبيا، مشيرًا إلى أنه متى يفهم غسان سلامة بأن مهمته دعم استقرار ليبيا وليس وصيًا عليها.

وذكر الشاطر، أنه كثيرًا ما حذّر “من ألاعيب البعثة الأممية وبالذات الغموض الذي يمارسه غسان سلامه، بعد مساعيه الفاشلة خلال السنتين الماضيتين”، على حد قوله.

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