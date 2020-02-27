اللواء أحمد المسماري يؤكد مقتل عائلة كاملة جرّاء تعرضهم لقصف طائرة تركية مُسيرة شرقي طرابلس

بنغازي 27 فبراير 2020 (وال)- أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري اليوم الخميس، مقتل عائلة كاملة من خمسة أفراد، جرّاء تعرضهم لقصف جوي شنه طائرة تركية مُسيرة على منطقة الرواجح قرب القره بوللي شرقي طرابلس.

وأوضح المسماري – في تغريدة له على صفحته الرسمية على فيسبوك – “سقوط خمسة ضحايا من عائلة واحدة، الأب والأم والأبناء نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيّرة في منطقة الرواجح في ضواحي العاصمة طرابلس”.

وأضاف المسماري أن الضحايا هم “الأب سالم المبروك جمعة، والأم عائشة فرج جمعة، والأبناء أحمد سالم، وأميرة سالم، وأبرار سالم”.

وقال المسماري إن هذه الجريمة تُضاف إلى جرائم الرئيس التركي رجب أردوغان في ليبيا، في إطار تنفيذ مخططه الاستعماري الجديد.

وأشار المسماري “متسائلا” المسماري، “هل سنسمع بيانًا من غسان سلامة وفريقه .. أو تعليقًا من محور برلين ..؟”. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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