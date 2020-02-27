ليبيا تُنسّق مع “الصحة العالمية” لمواجهة كورونا

بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين النجار، الخميس، مع رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا إليزابيث هوف، آلية التنسيق بين الطرفين للاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك بوقت تواصل فيه وزارتا الصحة في الحكومتين الليبية والوفاق، تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسلل الفيروس القاتل إلى ليبيا.

وأصدر رئيس الحكومة عبدالله الثني، الخميس، تعليمات عاجلة لوزارة الصحة التابعة لحكومته بشراء 6 ملايين كمامة واقية و200 ألف قناعا للوجه المعروف باسم “N95”.

من جهتها، أعلنت “صحة الوفاق”، الأربعاء، رفع جاهزية العيادات بمكاتب الرقابة الصحية الدولية في المنافذ البرية والبحرية والجوية وإمدادها بتجهيزات جديدة لاستقبال أي حالة مشتبه بها، إلى جانب تخصيص سيارات إسعاف عناية فائقة خاصة بحالات العزل الصحي.

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