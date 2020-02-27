خطة أمنية لضبط الشارع العام في بلدية سبها

سبها 27 فبراير 2020 (وال)- باشرت مديرية أمن سبها، في تنفيذ خطة تأمين وضبط الشارع العام، بتوجيهات معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف.

هذا وتمت المباشرة في تنفيذ الخطة، بناء على تعليمات مدير أمن سبها عميد رمضان الوحيشي، بمشاركة كافة الأقسام والإدارات بالمديرية، إضافة إلى فروع الإدارات العامة بالوزارة العاملة في بلدية سبها، وبعض وحدات القوات المسلحة.

وتهدف الخطة التي انطلقت ليل الأربعاء، إلى المجاهرة بالأمن وإعادة ضبط الشارع العام، ومنع انتشار الظواهر السلبية المتمثلة في قيادة المركبات الآلية بدون لوحات معدنية، وإزالة الزجاج المعتم، إضافة إلى مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون، والهجرة غير الشرعية.

ولاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من أعيان وحكماء وأهالي بلدية سبها، فيما تشهد المدينة انتشارًا أمنيًا واسعًا على مدار الـ 24 ساعة. (وال- سبها) ع ع/ ر ت

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