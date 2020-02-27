حفتر يستقل وفداً من قبيلة الجوازي

استقبل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الخميس، وفداً من أعيان ومشائخ وممثلي المكونات الاجتماعية وشباب قبيلة الجوازي، في مقر القيادة العامة بالرجمة.

وقال مكتب إعلام القيادة، إن حفتر “أثنى على الدور المهم الذي تلعبه قبيلة الجوازي لدعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، معبراً عن شكره لأبنائها ولجهودهم المبذولة والمستمرة في مؤازرة الجيش الوطني والقيادة العامة في محاربة الغزو التركي الغاشم في البلاد”.

من جهته، عبر الوفد عن استعداد القبيلة بكل مكوناتها للسعي قدماً في صف الجيش الوطني لـ”نصرة الوطن وتحريره من الغزاة والعابثين”.

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