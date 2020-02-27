المسماري يعلن مقتل عائلة بقصف لطائرة مُسيّرة

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، إن 5 أشخاص من عائلة واحدة قضوا جراء قصف استهدفهم في ضواحي طرابلس.

وأوضح المسماري، في إدراج بصفحته في فيسبوك، أن الضحايا (الأب والأم و3 أبناء)، سقطوا نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيّرة في منطقة الرواجح.

وأضاف المسماري أن “هذه جريمة من جرائم أردوغان في ليبيا في إطار تنفيذ مخططه الاستعماري الجديد”.

وتساءل المسماري في ختام إدراجه “هل سنسمع بيانا من غسان سلامة وفريقه أو تعليقا من محور برلين؟”.

وكان المسماري أعلن اليوم، أن “عشرات القذائف العشوائية تستهدف مناطق آهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير في خرق مستمر للهدنة من قبل العصابات الإرهابية”.

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