تضرر منزل مواطن في منطقة السواني جراء سقوط قذائف

أكد مركز الطب الميداني والدعم، اليوم الخميس، تعرض منزل أحد المواطنين في منطقة السواني لأضرار مادية جراء سقوط قذائف، نافيا تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال المركز عبر صفحته على «فيسبوك» إن فريق المستشفى الميداني السواني التابع له توجه إلى المكان عينه بعد تلقي بلاغ عن سقوط قذائف اليوم على منزل لعائلة عمر لمهير أمام جامع البقيع.

ونشر مركز طب الميدان والدعم صورا أظهرت تعرض المنزل لأضرار مادية جراء سقوط القذائف طالت سقف وواجهة المنزل، مؤكدا أنه «لم تكن هناك إصابات بشرية».

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