التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر وفداً من أعيان ومشائخ وممثلي المكونات الاجتماعية وشباب قبيلة الجوازي في مقر القيادة العامة بالرجمة.

وبين المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش أن حفتر أثنى خلال اللقاء على الدور المهم الذي تلعبه قبيلة الجوازي لدعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب معبراً عن شكره لأبنائها ولجهودهم المبذولة والمستمرة في مؤازرة الجيش الوطني والقيادة العامة في محاربة الغزو التركي الغاشم في البلاد .

وعبر الوفد عن استعداد القبيلة بكل مكوناتها للعمل قدما في صف القوات المسلحة لنصرة البلاد من الغزاة.