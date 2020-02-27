بعد نيلها ثقة البرلمان التونسي.. حكومة الفخفاخ في أرقام



وتمت المصادقة على الحكومة الجديدة في أعقاب مشاورات عسيرة دامت شهرا كاملا وجلسة برلمانية عامة تواصلت على مدى أكثر من 15 ساعة أدلى خلالها النواب من مختلف الكتل بمداخلاتهم.

ومباشرة بعد نيلهم ثقة البرلمان، أدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية بقصر قرطاج أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

كما تولى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وفريقه الوزاري التصريح بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ويأتي التصريح بالمكاسب طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وتتكون الحكومة الجديدة من 32 وزيرا (30 وزيرا و2 كاتب دولة), علما وأن 3 أعضاء من الحكومة برتبة وزير دولة, وهم هم محمد عبو (الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد) ولطفي زيتون (الشؤون المحلية) وأنور معروف (النقل واللوجيستيك).

ويبلغ عدد أعضاء الحكومة المنتمين إلى أحزاب 15 وزيرا, منهم 6 وزراء من النهضة, و 3 من التيار الديمقراطي و 2 من حركة الشعب و2 من حركة تحيا تونس و 2 من كتلة الإصلاح وغير المنتمين إلى الأحزاب 17 وزيرا.

وتبلغ نسبة تمثيلية حركة النهضة في الحكومة 21,8 بالمائة, مقابل 13,5 بالمائة للتيار الديمقراطي و6,25 بالمائة لحركة الشعب و 6,25 بالمائة لحركة تحيا تونس و 6,25 بالمائة لكتلة الإصلاح.

في المقابل, تبلغ نسبة المستقلين في الحكومة 38 بالمائة, علما وأن معدل أعمار أعضاء الحكومة 53 سنة.

وتتواجد 6 نساء في حكومة الفخفاخ, وهي تمثيلية وصفت ب “الضعيفة” جدا وأثارت الكثير من الجدل وتعهد الفخفاخ خلال جلسة منح الثقة أمس بتعزيزها.

وعين الفخفاخ ثريا الجريبي وزيرة للعدل ولبنى الجريبي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى وشيرازي العتيري وزيرة للثقافة وأسماء السحيري وزيرة للمرأة والطفولة وكبار السن وسلمى النيفر كاتبة الدولة للخارجية وعاقصة البحري كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية.

كما يتواجد في حكومة الفخفاخ 3 نواب, وهم غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي وأحمد قعلول عن حركة النهضة وعلي الحفصي عن نداء تونس.

وتشارك في الحكومة 6 أحزاب هم حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وحزب البديل ونداء تونس.

وتتمتع حكومة الفخفاخ بحزام سياسي يضم حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح.

أما توزيع الحقائب الوزارية فتم على النحو التالي بالنسبة للأحزاب: 6 حقائب للنهضة و3 حقائب للتيار الديمقراطي وحقيبتان لحركة الشعب وحقيبتان لتحيا تونس وحقيبة واحدة للبديل وحقيبة واحدة لنداء تونس, في حين تم منح بقية الحقائب لغير منتمين.

ويوجد 6 أعضاء في حكومة الفخفاخ يحملون جنسيات أجنبية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي يحمل الجنسية الفرنسية وكذلك الشأن بالنسبة لوزير الطاقة منجي مرزوق ووزير الإستثمار والتنمية والتعاون الدولي سليم العزابي ولبنى الجريبي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج، بالإضافة إلى وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون الذي يحمل الجنسية البريطانية.

وإثر منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ اتضح المشهد داخل البرلمان التونسي, حيث ستتزعم كتلة قلب تونس المعارضة ب 38 نائبا وسترأس لجنة المالية وفق ما ينص عليه الدستور, تليها كتلة إئتلاف الكرامة بـ 19 نائبا ثم كتلة الدستوري الحر ب 17 نائبا.

جدير بالذكر أن توزع الكتل بالبرلمان التونسي هو كالاتي:

كتلة حركة النهضة 54

الكتلة الديمقراطية 41

كتلة قلب تونس 38

كتلة ائتلاف الكرامة 19

كتلة الحزب الدستوري الحر 17

كتلة الاصلاح 16

كتلة تحيا تونس 14

كتلة المستقبل 8

غير المنتمين 10