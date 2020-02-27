الكاتب إبراهيم عبد الحميد شخصية ثقافية للعام 2019 في القاهرة

القاهرة 27 فبراير 2020 (وال)- فاز الأديب والكاتب الليبي الدكتور إبراهيم عبد الحميد، بجائزة شخصية العام الثقافية للعام 2019.

هذا وجاء ذلك بعد فوز كتاب الأديب والكاتب الليبي الدكتور إبراهيم عبد الحميد، “عزف على أوتار القلب” بالمركز الأول، في ختام المهرجان الإبداعي الفني الدولي في نسخته الثالثة الذي نظم خلال الفترة 23 – 25 فبراير الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، والذي أشرفت عليه مؤسسة النيل والفرات للنشر والطبع والتوزيع بالمكتبة العامة بالزاوية الحمراء.

وشارك في المهرجان العديد من الأدباء والكتاب من 9 دول عربية، وعدد 120 مشارك، وقد تم اختيار ليبيا ضيف شرف المهرجان.

وقال الدكتور إبراهيم عبد الحميد – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – : “مكرمة من الله تكريمي كشخصية العام الثقافية، بين هذا الحشد من الأدباء والكتاب العرب، وشرف لي باختيار كتابي “عزف على أوتار القلب”، وفوزي بالترتيب الأول، وتشريف بلادي بأن تم عزف النشيد الوطني، ورفع راية الوطن في مصر”.

وأضاف الأديب الدكتور إبراهيم عبد الحميد : “أنا أقدم كل هذا التكريم والتشريف إلى أرواح الشهداء، فهم وحدهم من يستحق التكريم والتشريف، وكل ما نقدمه نحن كمثقفين لا يُعادل قطرة دم روت ثرى الوطن، لكي تُعيد لليبيا مكانتها الرائدة بين دول العالم قاطبة”.

يُشار إلى أن المهرجان جاء بمشاركة دول : مصر، ليبيا، العراق، تونس، سوريا، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، متضمنًا العديد من الفقرات التي اشتملت على ندوات ثقافية وأمسيات شعرية، ومعرضًا للفنون التشكيلية. (وال- القاهرة) س خ/ ر ت

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