“وال” تكشف خيوط عبور طاقم تمريض طبي مصري من بوابة أمساعد دون إتمام إجراءات رسمية

أمساعد 27 فبراير 2020 (وال)- تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خبر مفاده عبور طاقم طبي مصري عن طريق التهريب، وتوقيف الطاقم الطبي في بوابة الكرامة بمنطقة بئر الأشهب شرقي طبرق، وعددهن 25 ممرضة يحملن الجنسية المصرية.

وقد دخلن الممرضات إلى ليبيا دون المرور على قسم الجوازات، بأوامر من مدير مديرية أمن أمساعد عقيد عبد الباسط العريبي، الذي قيل بأنه أرسل برفقة الطاقم سيارة عسكرية، حتى لا يتم توقيفهن عند أي نقطة تفتيش، بحسب ما نشرته بعض الصفحات، بأن وجهة طاقم التمريض الطبي كانت مدينة بنغازي وتحديدًا مركز بنغازي الطبي.

وكالة الأنباء الليبية “وال”، تواصل مع مدير مديرية أمن أمساعد عقيد عبد الباسط العريبي، بخصوص الأخبار المتداولة، وصرح للوكالة.

وقال مدير مديرية أمن أمساعد عقيد عبد الباسط العريبي : “ننفي ما تم تناقلته حول دخول الطاقم الطبي بدون أختام، كما لدينا نسخ من ختم جوازاتهم، وأن إجراءات الطاقم الطبي سليمة، والطاقم يتكون من 25 ممرض وممرضة، قامت وزارة الصحة بالتعاقد معهم للعمل داخل مركز بنغازي الطبي، وهم الآن في بنغازي”.

وأضاف عقيد عبد الباسط العريبي : “ستتم مباشرة عملهم من قبل إدارة المركز، وقد قمت بإصدار تعليمات بإرسال سيارة عسكرية رفقة الطاقم المصري، وذلك لتأمينهم أثناء انتقالهم إلى مدينة بنغازي”.

من جهته، قال مدير مكتب إعلام بمنفذ أمساعد البري منير السعيطي – لوكالة الأنباء الليبية : “هي عبارة عن إجراءات قام مدير أمن منفذ أمساعد البري عقيد عبد الباسط العريبي باتخاذها، أي قام بختم جوازات الطاقم الطبي، وإرسال سيارة عسكرية برفقة الطاقم للتأمين فقط، لأن الوجهة كانت إلى بنغازي والمسافة من الحدود الليبية المصرية إلى بنغازي حوالي 600 كيلومتر”.

وأضاف السعيطي: “للتوضيح للمواطنين أنه تم استدعاء هذا الطاقم برسالة من وزارة الصحة في الحكومة الليبية، وتحديدًا من قبل معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وبالموافقة من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، للعمل داخل مركز بنغازي الطبي”.

في المقابل، قال مدير مكتب إعلام بمركز بنغازي الطبي السيد خليل قويدر- في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن طاقم التمريض موجود بالفعل في بنغازي، لمباشرة عمله داخل مركز بنغازي الطبي بداية من يوم الأحد المقبل.

وأضاف قويدر أنه تم تشكيل لجنة قبل أشهر، وتضم الدكتور سعد الجازوي، الدكتور فتحية العريبي، خلال اجتماع مع معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وذلك لغرض استجلاب طاقم تمريض من الخارج، لتغطية النقص الشديد في عنصر التمريض بكافة المستشفيات والمرافق الصحية بمدينة بنغازي، على إثرها وافقت وزارة الصحة، وبعد الموافقة تمت زيارة اللجنة إلى جمهورية مصر العربية، والتعاقد مع عدد 600 ممرض وممرضة، وبينها عدد 100 ممرض وممرضة لصالح مركز بنغازي الطبي، وقد وصل حتى الآن قرابة 25 ممرض وممرضة، وستتم مُباشرة عملهم داخل المستشفيات في بنغازي. (وال- أمساعد) ن ع/ ر ت

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