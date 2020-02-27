فرنسا وإيطاليا تدينان التدخلات الأجنبية واستخدام الميليشيات والمرتزقة في ليبيا

أعربت فرنسا وإيطاليا عن إدانتهما «بشدة لكل التدخلات الخارجية وانتهاكات حظر الأمم المتحدة المفروض على الأسلحة» إلى ليبيا، التي «تغذي الصراع العسكري» بين طرفي النزاع هناك، وفق مسودة بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

كما دانت مسودة البيان الختامي للقمة الإيطالية – الفرنسية برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «استخدام الميليشيات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، والهجمات على المواطنين وعلى البنى التحتية المدنية في النزاع».

كما استهجنت مسودة بيان القمة الملتئمة في مدينة نابولي الإيطالية، اليوم الخميس، «توظيف الموارد المحلية كأداة للحرب أو كمصدر لتمويل الميليشيات»، دون توجيه أصابع الاتهام نحو طرف دون غيره، بحسب «آكي».

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