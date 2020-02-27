آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي يؤكد مقتل 10 جنود أتراك في ضربة دقيقة استهدفت مقرا تابعا لهم في قاعدة معيتيقة.

تعليقات
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المفروض ان يعلن اردوغان الحداد العام فى تركيا بعد هذه الضربة الموجعة لهذا المعتوه الذى فقد عقله وسيدفع الثمن غاليا قريبا فى تركيا بعد عودة المئات من الجنود الاتراك من سوريا وليبيا ويسقط المعتوه ويزفوه فى شوارع انقرة اخؤ مسخرة وفى اسطنبول كمهبول وغير مسئول فى تصرفاته الغبية بلا اى هدف والنتائج دائما سلبية وعكس ما يريد هو وتميم بن موزه الذى يدفع الان ثمن الكورونا حيث فرض الله عليه عزلة جديدة وحصار جديد من ايران التى اصابها وباء الكورونا وهى التنفس الوحيد لابن المجنونة موزه وبغلها وبعلها حمد شر خلق الله قلب ابوه من على كرسى السلطة فبدلا من البر بالوالدين نجد الفجر من هذين الولدين
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أراد المعتوه رد الثأر لمقتل 10 جنود أتراك فقصف طيرانه عائلة بريئة ، أخزاك الله يا معتوه
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