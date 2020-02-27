مديرية أمن شحات تحتفل بعيد الشرطة

قرنادة 27 فبراير 2020 (وال)- احتفلت مديرية أمن شحات ومعهد تدريب شرطة قرنادة، وجهاز الهجرة غير الشرعية شحات الخميس، بعيد الشرطة، بحضور مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج.

هذا وقد حضر الاحتفالية التي أقيمت بمقر معهد تدريب الشرطة قرنادة، مدير الإدارة العامة للعلاقات بوزارة الداخلية الليبية، ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب، ومندوب عن المنطقة الدفاعية الجبل الأخضر، ومعاون رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، والمساعد للشؤون الأمنية، والمساعد للشؤون العامة، إلى جانب عدد من ضباط وضباط الصف والأفراد بالمديرية، ومعهد تدريب الشرطة قرنادة.

وشارك في الحفل عدد من وحدات رمزية لأفراد الشرطة، حيث شهد المعهد بعض العروض والاستعراضات العسكرية، بمشاركة المراكز والأقسام بالمديرية.

وفي ختام الحفل، قامت مديرية أمن شحات، بتقديم عرض لكراديس الشرطة، والآليات العسكرية، إلى جانب تكريم المتقاعدين لعام 2019 م. (وال- قرنادة) ع ع/ ر ت

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