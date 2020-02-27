عبر بوابة إفريقيا.. البغدادي المحمودي ينعي مبارك ويعزي مصر وأسرته

نعى البغدادي المحمودي، آخر أمين للجنة الشعبية العامة في ليبيا “رئيس وزراء”، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وقدم التعازي لأسرته، وللشعب المصري.

وبعث المحمودي، برسالة تعزية خص بوابة افريقيا الإخبارية بنشرها، جاء فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون” “اليوم تفتقد الأمة العربية أحد أبناءها البارين الذين سطروا أبلغ اآات المجد في تاريخها. ببالغ الحزن والأسى ننعي الصديق والأخ البطل محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق وأحد أبطال حرب 73. تعازينا الحارة للشعب المصري الشقيق، وأسرته الكريمة.. نسأل الله أن ينزل عليهم الصبر والسلوان، ويسكن فقيدنا الفردوس الأعلى.”

وتعد هذه التعزية التي اختار بوابة افريقيا الإخبارية لنشرها، أول تفاعل إعلامي للمحمودي بعد الإفراج عنه لدواعي صحية، بعد اعتقاله لما يزيد عن الثمان سنوات في سجون طرابلس.