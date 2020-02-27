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عبر بوابة إفريقيا.. البغدادي المحمودي ينعي مبارك ويعزي مصر وأسرته

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 نعى البغدادي المحمودي، آخر أمين للجنة الشعبية العامة في ليبيا “رئيس وزراء”، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وقدم التعازي لأسرته، وللشعب المصري.

وبعث المحمودي، برسالة تعزية خص بوابة افريقيا الإخبارية بنشرها، جاء فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون” “اليوم تفتقد الأمة العربية أحد أبناءها البارين الذين سطروا أبلغ اآات المجد في تاريخها. ببالغ الحزن والأسى ننعي الصديق والأخ البطل محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق وأحد أبطال حرب 73. تعازينا الحارة للشعب المصري الشقيق، وأسرته الكريمة.. نسأل الله أن ينزل عليهم الصبر والسلوان، ويسكن فقيدنا الفردوس الأعلى.”

وتعد هذه التعزية التي اختار بوابة افريقيا الإخبارية لنشرها، أول تفاعل إعلامي للمحمودي بعد الإفراج عنه لدواعي صحية، بعد اعتقاله لما يزيد عن الثمان سنوات في سجون طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • مبارك لم يتطاول علي القانون و في عنده ارتاح المصريين و قدم افضل مالذيه للمصريين. و للاسف انت بالذات اكبر فاسد متع واسطه و محسوبيه فرقت بين الليبيين في كل شئ في منح الدراسه بالخارج و في التعيين حتي في ايفاد الجهله الي سفارات حسب علاقتهم بك الا تثقي الله ؟؟ عينت كمشة مخانب و هلافيت في مراكز حساسه لانهم من شلتك. لو خرجت من السجن سنقدم للنائب العام شكاوي عديده تذينك. و لولاكم لما وصلنا الي هذا الوضع الماساوي يا عايد. الواسطه و المحسوبيه التي دمرتنا انت شعارها.

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