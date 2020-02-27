ترحيل 50 ألف مهاجر من ليبيا منذ 2015

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، ترحيل أكثر من 50000 مهاجر من ليبيا إلى 44 دولة منذ عام 2015، وذلك ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة بصفحتها في “فيسبوك”، إنها سيّرت طائرة مستأجرة من مطار معيتيقة في طرابلس إلى مدينة لافوس النيجيرية، على متنها 116 عائدا بينهم 55 امرأة و15 طفلا، مشيرة إلى أن هذه الرحلة التاسعة ضمن برنامج العودة الطوعية.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيدريكو سودا، “تواصل فرقنا العمل وسط حالة أمنية صعبة للغاية لتوفير شريان حياة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا ويرغبون في العودة إلى ديارهم”.

وعلى الرغم من المشكلات الأمنية، يواصل موظفو المنظمة الدولية للهجرة التنسيق عن كثب مع السلطات الليبية لضمان وصول جميع المهاجرين القادمين من المناطق الحضرية ومراكز الاحتجاز بأمان إلى المطار.

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