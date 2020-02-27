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بفضل المخلصين.. الحياة لم تتوقف بمستشفى ابن سينا

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقف مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت شاهدا على كل الظروف العصيبة التي شهدتها المدينة، وسنوات الحروب التي توالت على مدى تسع سنوات.

غير أن الجهود التي بذلت من قبل العاملين في المستشفى، حالت دون سقوطه في أتون الصراعات المسلحة وبقي يقدّم خدماته الطبية المختلفة للمرضى.

وبعد أن تم تزويد المستشفى بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية من قبل الحكومة الليبية بدأت الحياة تعود بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق.

بالأيدي المخلصة، استمر العمل داخل المستشفى وبالرغم من الصعاب التي واجهته بين فترة وأخرى إلا أن العمل على تقديم الخدمات الطبية للمرضى لم ينته مع الأمل في أن يتم دعمه باستمرار خاصة بعد استقرار المدينة.

ويعد مستشفى ابن سينا التعليمي المركز الإيوائي الوحيد في المنطقة الممتدة من راس لانوف شرقا وحتى الهيشة غربا والجفرة جنوبا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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