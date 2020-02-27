لأنها غير صالحة..إغلاق مخزن لشركة “الوكيل” لاستيراد المواد الغذائية ومواد التنظيف في بنغازي

أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الخميس أنه تم إغلاق مخزن لشركة “الوكيل” لاستيراد المواد الغذائية ومواد التنظيف كانت في طريقها للتوزيع داخل مدينة بنغازي .

وأضاف مكتب الإعلام أن المخزن هو لأحد موزعي الجملة بالمدينة والذي يُسوق المواد غير الصالحة من حيث الصلاحية من بينها “حليب للأطفال” المنتهي الصلاحية و “حلوة” تحمل مواد محظورة و “عصائر” تالفة بسبب الصلاحية و تعدي القوارض عليها.

وأكد مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أنه تم أيضًا ضبط مواد التنظيف غير صالحة للاستخدام ناهيك عن سوء التخزين وحفظ البضائع مما أدى إلى فسادها.



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