الدبلوماسية الليبية بالمغرب محور ندوة حوارية في الرباط

كانت وضعية السفارة والقنصلية الليبيتين في المغرب والأخبار المتداولة عن غلقها محور نقاش كبير في وسائل الاعلام المغربية ،خلال الندوة الأسبوعية لوزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وطرحت وسائل الإعلام عبيابة أسئلتها حول مدى صحة خبر اغلاق المغرب للقنصلية ليبيا بالرباط، فأجاب أنه: “بخصوص إغلاق السفارة الليبية ليس هناك شيء رسمي، إذا لن نتعامل مع الإشاعات”. وهي إجابة ديبلوماسية فهم منها أن هناك موقفا سياسيا ما تتبناه المغرب تجاه التطورات في ليبيا. كما طرحت نقاشات على خلفية مقال سابق في موقع بوابة افريقيا الاخبارية أوضح أن سبب الإجراء هو أمني وأسبابه ومن طالب به، هم الليبيون.

يذكر أن موضوع الخلافات هو أساسا بين السفير سيف النصر والمبعوث جمعة القماطي، وهي خلافات متراكمة في القنصلية الليبية بالرباط بدأت منذ اللحظات الاولى لـ 17فبراير، حينما اقتحم عدد من افراد الجالية القنصلية ، وانزلوا العلم الاخضر وعوضه بالعلم الجديد.