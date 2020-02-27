الثني يصدر تعليماته بشراء كمامات وأقنعة لمواجهة فيروس “كورونا”

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني اليوم الخميس تعليماته العاجلة لوزارة الصحة بشراء 6 ملايين كمامة واقية، و200 ألف قناع للوجه المعروف باسم “N95″، لمواجهة فيروس “كورونا” الذي ينتشر في عشرات الدول حول العالم.

وقال وزير الصحة سعد عقوب أن توجيهات الثني شملت توفير الأدوية اللازمة من المضادات الحيوية، ولباس خاص بمكافحة العدوى للعاملين بالقطاع الصحي، وأغطية معقمة للعمليات ومستحضرات للعناية، عن طريق جهاز الإمداد الطبي.

وأوضح عقوب في بيان له أن رئيس الحكومة أصدر تعليمات بتشكيل لجنة تتكون من وزيري الصحة والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتشديد الرقابة على وحدات الرقابة الصحية بالمنافذ، واستمرار إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين، لمنع انتقال فيروس “كورونا” للبلاد.

وأكد وزير الصحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمنافذ والمطارات الدولية، وتفعيل أجهزة القياس الحراري، وجاري العمل على تجهيزها بالكواشف والكاميرات الحرارية، مُبينًا أن الوزارة شددت الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس.

وأشار عقوب إلى أنه تم تجهيز غُرف للعزل والعناية بمستشفى الكويفية، وقسم للعزل ببلدية أمساعد، تحسُبًا لأي طارئ، بهدف فحص الوافدين بأحدث الأجهزة وسيارات إسعاف مجهزة بوسائل التعقيم الذاتي لمكافحة نقل العدوى.



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