دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني يُصدر تعليمات عاجلة بشراء 6 ملايين كمامة واقية وعدد 200 ألف قناع للوجه لمواجهة فيروس “كورونا”

بنغازي 27 فبراير 2020 (وال)- قال معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب الخميس، إن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، أصدر تعليمات عاجلة للوزارة بشراء 6 ملايين كمامة واقية، و200 ألف قناع للوجه المعروف باسم N95″”، لمواجهة فيروس “كورونا” الذي ينتشر في عشرات الدول حول العالم.

وأضاف معالي الوزير – في بيان الوزارة – أن توجيهات دولة الرئيس؛ شملت توفير الأدوية اللازمة من المضادات الحيوية، ولباس خاص بمكافحة العدوى للعاملين بالقطاع الصحي، وأغطية معقمة للعمليات ومستحضرات للعناية، عن طريق جهاز الإمداد الطبي.

وأوضح البيان أن دولة الرئيس أصدر تعليمات بتشكيل لجنة تتكون من وزيري الصحة والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتشديد الرقابة على وحدات الرقابة الصحية بالمنافذ، واستمرار إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين، لمنع انتقال فيروس “كورونا” للبلاد.

وأكد معالي الوزير أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمنافذ والمطارات الدولية، وتفعيل أجهزة القياس الحراري، وجاري العمل على تجهيزها بالكواشف والكاميرات الحرارية، مُبينًا أن الوزارة شددت الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس.

ولفت معالي الوزير إلى أنه تم تجهيز غُرف للعزل والعناية بمستشفى الكويفية، وقسم للعزل ببلدية أمساعد، تحسُبًا لأي طارئ، بهدف فحص الوافدين بأحدث الأجهزة وسيارات إسعاف مجهزة بوسائل التعقيم الذاتي لمكافحة نقل العدوى. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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