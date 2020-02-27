دولة رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعليماته بسرعة معالجة مشكلة تلوث بحيرات بنغازي

بنغازي 27 فبراير 2020 (وال)- أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الخميس، تعليماته بضرورة معالجة مشاكل التلوث البيئي في بحيرة 23 يوليو ببنغازي وعدد من بحيرات المدينة.

هذا وشدد دولته خلال اجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، على ضرورة حل مشاكل الصرف الصحي في أحياء : القوارشة، السلاوي، علي بن أبي طالب “السيرتي”.

وحضر الاجتماع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، إضافة لعدد من المسؤولين بقطاع الصرف الصحي، وبعض من المستشارين بديوان مجلس الوزراء.

وناقش دولته خلال الاجتماع؛ كافة المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي في مدينة بنغازي، نتيجة لتهالك البنية التحتية أو قدمها.

وأكد دولة الرئيس على ضرورة التعاقد مع شركات استشارية، لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ مشروعات الصيانة العاجلة لشبكات الصرف بعدد من مناطق بنغازي. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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