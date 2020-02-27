العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات

حمل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي، محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري، مسؤولية تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وقال العريبي في بيان، إن تأخر صرف المرتبات يرجع لعدم إحالة محافظ المصرف المركزي بالبيضاء بنود الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب إلى وزارة المالية، لتتولى صرفها للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقًا للقوانين المنظمة.

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وأوضح أن الحكومة الموقتة فتحت اعتمادات مستندية موقتة، فيما صوت مجلس النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري وأقرها، لافتًا إلى أن الحكومة لن تتمكن من صرف الزيادة المقررة للمعلمين وأعضاء هيئة الشرطة وفقا للقوانين المستحدثة من قبل مجلس النواب ما لم يحيل مخصصاتها المصرف المركزي حسب قانون الميزانية المعتمد.

وأكد العريبي أن المشكلة ذاتها ستواجه تغطية مرتبات المعينين من قبل الحكومة عبر وزارة العمل، الذين تأخر صرف مرتباتهم بسبب عدم إحالة مخصصاتهم من قبل المصرف المركزي.

ولفت إلى أن الحكومة تواجه «مشكلة حقيقية» في تغطية النفقات التسييرية للجهات العامة لذات الأسباب، وقال إن الحكومة تعاني بسبب انعدام الإيرادات، واستحواذ «المركزي الموازي» على إيرادات النفط.

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