<br /> أردوغان يهدد أوروبا والناتو: إما أن تقفوا وتقاتلون معنا ضد روسيا .. أو تغرق بلدانكم باللاجئين.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

أردوغان يهدد أوروبا والناتو: إما أن تقفوا وتقاتلون معنا ضد روسيا .. أو تغرق بلدانكم باللاجئين. 27 February, 2020 رابط مختصر



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