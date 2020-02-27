اخبار ليبيا الان أردوغان يهدد أوروبا والناتو: إما أن تقفوا وتقاتلون معنا ضد روسيا .. أو تغرق بلدانكم باللاجئين. تم النشر منذُ 16 دقيقةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> أردوغان يهدد أوروبا والناتو: إما أن تقفوا وتقاتلون معنا ضد روسيا .. أو تغرق بلدانكم باللاجئين.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا أردوغان يهدد أوروبا والناتو: إما أن تقفوا وتقاتلون معنا ضد روسيا .. أو تغرق بلدانكم باللاجئين. 27 February, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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