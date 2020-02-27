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أردوغان يهدد أوروبا والناتو: إما أن تقفوا وتقاتلون معنا ضد روسيا .. أو تغرق بلدانكم باللاجئين.

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> أردوغان يهدد أوروبا والناتو: إما أن تقفوا وتقاتلون معنا ضد روسيا .. أو تغرق بلدانكم باللاجئين.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

أردوغان يهدد أوروبا والناتو: إما أن تقفوا وتقاتلون معنا ضد روسيا .. أو تغرق بلدانكم باللاجئين.

27 February, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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