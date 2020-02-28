الحكومة الليبية تكشف سبب تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي، أن تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الحالي، يعود لعدم إحالة بنود الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري لوزارة المالية، لتتولى صرفها للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقا للقوانين المنظمة.

وحمّل العريبي مسؤولية تأخر صرف المرتبات، لمحافظ المصرف علي الحبري، موضحا أن الحكومة فتحت اعتمادات مستندية مؤقتة، فيما صوت مجلس النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري وأقرها.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، إلى أن الحكومة، لن تتمكن من صرف الزيادة المقررة للمعلمين وأعضاء هيئة الشرطة وفقا للقوانين المستحدثة، من قبل مجلس النواب، ما لم يحيل مخصصاتها المصرف المركزي وفقا لقانون الميزانية المعتمد.

وأكد العريبي، في تصريحه، أن المشكلة ذاتها ستواجه تغطية مرتبات المعينين من قبل الحكومة عبر وزارة العمل، والذين تأخر صرف مرتباتهم بسبب عدم إحالة مخصصاتهم من قبل المصرف المركزي.

ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، أن الحكومة تواجه مشكلة حقيقية في تغطية النفقات التسييرية للجهات العامة لذات الأسباب، وأنها تعاني بسبب انعدام الإيرادات واستحواذ المركزي الموازي على إيرادات النفط الدخل الوحيد لليبيين.

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