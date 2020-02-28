مصادر إستخباراتية تؤكد مقتل 10 جنود وضباط أتراك في طرابلس

أعلن اللواء المبروك الغزوي، رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي، نقلاً عن مصادر استخباراتية، أن 10 جنود أتراك على الأقل قتلوا في ضربة دقيقة، استهدفت مقر تابع لهم في قاعدة معيتيقة العسكرية، بالعاصمة طرابلس.

قال اللواء الغزاوي إن الضربة أسفرت عن مقتل عدة عناصر من العسكريين الأتراك، مبينا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيصرح بعد أيام ناعيا 7 من جنوده في إدلب السورية وليس طرابلس الليبية.

وكان مصدر عسكري ليبي، قد أعلن، أن القوات المسلحة الليبية العربية استهدف الشق العسكري في قاعدة معيتيقة الجوية الواقعة في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس الخميس، ما أسفر عن مقتل 10 جنود وضباط أتراك.

وحسب ما ذكره النقيب سليمان الطايع، من غرفة عمليات المنطقة الغربية، فإن الضربة استهدفت موقعا به جنود وضباط أتراك يعيدون تأهيل غرفة العمليات التي قصفها طيران الجيش ليلة الأربعاء، مشيرًا إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل 7 جنود أتراك خلال سلسلة غارات شنها الطيران الحربي على الموقع العسكري التركي بقاعدة معيتيقة.

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