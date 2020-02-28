شاهد.. مجزرة للطيران المسير ضد المدنيين في طرابلس.. والمسماري يوجه رسالة لـ”سلامة” (فيديو)

نشر اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مقطع مرئي مصور “فيديو” يتضمن مشاهد من المجزرة التي ارتكبتها طائرة تركية بدون طيار في منطقة الرواجح جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المسماري، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،: هؤلاء هم الذي يقول أردوغان إنه يقتلهم ردًا على مقتل جنوده الغزاة في مختلف جبهات طرابلس ومواقع تواجدهم المختلفة، حسب وصفه.

ووجه المسماري رسالة إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا قائلاً “ما زلنا ننتظر بيانا من “غسان سلامة” صاحب المكتب الذي قال إنه افتتحه باسم الأمم المتحدة للتأكد من مدى مدنية مطار معيتيقة .

مشاهد من المجزرة التي ارتكبها طيران العدو التركي المسير في منطقة الرواجح جنوب العاصمة طرابلس بعد عجزه امام الرجال .هؤلاء هم الذين يقول اردوغان انه يقتلهم ردًا على مقتل جنوده الغزاة في مختلف جبهات طرابلس ومواقع تواجدهم المختلفة .ولازلنا ننتظر بيان من غسان سلامة صاحب المكتب الذي قال انه افتتحه باسم الامم المتحدة للتأكد من مدى مدنية مطار معيتيقة المحتل . Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Thursday, February 27, 2020

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي